Страны Евросоюза захотели ввести новые санкции против одной страны

Reuters: Ряд стран ЕС скоро объявят о новых санкциях против Израиля

Ряд стран Евросоюза, включая Францию, скоро объявят об очередных ограничениях в отношении Израиля из-за деятельности его поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

«Поскольку усилия по продвижению более жестких мер против Израиля блокируются в Евросоюзе, ряд стран пришли к выводу, что скоординированные национальные санкции представляют собой наилучший вариант», — говорится в статье.

Как указано в материале, заявление по поводу санкций будет сделано в ближайшие дни. Ограничения против лиц, связанных с насилием на Западном берегу, активно продвигает Франция. Она координирует свои планы с другими странами, включая Великобританию и Норвегию. Так чиновники хотят сохранить вопрос Палестины в международной повестке на фоне конфликта Соединенных Штатов и Ирана.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза настаивают на введении санкций против израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию скандального видеоролика с активистами флотилии «Сумуд», следовавшей в сектор Газа. Кроме того, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни присоединился к призыву, как и Бельгия, а Польша рассматривает запрет на въезд в республику.

Помимо этого, Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы.