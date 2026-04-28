Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:49, 28 апреля 2026

Haaretz: ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы. Об этом пишет Haaretz, ссылаясь на заявление представителя ЕС по иностранным делам Ануара Эль Ануни.

«Мы осуждаем действия, которые помогают России финансировать войну и обходить санкции», — заявил Эль Ануни. Он добавил, что Евросоюз готов пресекать такие случаи, внося причастных в санкционные списки.

На фоне этого между Киевом и Тель-Авивом разгорелся дипломатический скандал. Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Израиль в соучастии, на что его израильский коллега Гидеон Саар ответил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

До этого МИД Украины вызвал посла Израиля из-за закупок страной российского зерна из новых регионов. «Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям», — добавил Сибига.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    На Елену Исинбаеву подали в суд

    Набиуллина попросила не считать решения по уровню ставки автоматическими

    Военный назвал удар Киева по НПЗ в Туапсе преступлением

    Катя Лель обнаружила в себе ДНК инопланетян

    Стало известно о связанной с Украиной детали в деле о смерти волонтера СВО

    Раскрыта криминальная обстановка в России

    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна

    Россиянин больше года истязал детей своей сожительницы

    Мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась через полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok