Haaretz: ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы. Об этом пишет Haaretz, ссылаясь на заявление представителя ЕС по иностранным делам Ануара Эль Ануни.

«Мы осуждаем действия, которые помогают России финансировать войну и обходить санкции», — заявил Эль Ануни. Он добавил, что Евросоюз готов пресекать такие случаи, внося причастных в санкционные списки.

На фоне этого между Киевом и Тель-Авивом разгорелся дипломатический скандал. Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Израиль в соучастии, на что его израильский коллега Гидеон Саар ответил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

До этого МИД Украины вызвал посла Израиля из-за закупок страной российского зерна из новых регионов. «Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям», — добавил Сибига.