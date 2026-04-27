Глава МИД Украины осудил Израиль из-за российского зерна

Сибига: МИД Украины вызвал посла Израиля из-за российского зерна

МИД Украины вызвал посла Израиля из-за закупок страной российского зерна из новых регионов. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, дружественные отношения между двумя странами не должны быть подорваны «незаконной торговлей украденным зерном». Он подчеркнул, что ему трудно понять отсутствие ответа Израиля на запрос Украины относительно доставившего зерно судна.

«Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям. В этом контексте мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД завтра утром, чтобы вручить ноту протеста и потребовать принятия мер», — сказал министр.

До этого о возможном скандале между Украиной и Израилем сообщил корреспондент Axios Барак Равид. Утверждается, что это произойдет в случае, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits, перевозящему зерно из новых регионов РФ.