15:40, 27 апреля 2026

Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Украина пригрозила Израилю скандалом, в случае если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits, перевозящему зерно с новых территорий России. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в социальной сети X сообщает корреспондент Axios Барак Равид.

«Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности для наших двусторонних связей», — приводятся в публикации слова дипломата.

Отмечается, что если судно войдет в порт Хайфы, Киев намерен применить против Израиля «весь спектр дипломатических и международно-правовых мер». Сообщение Axios со ссылкой на собственные дипломатические источники также подтвердило издание «РБК-Украина».

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии за покупку зерна из России. Тогда речь шла о зерне, разгруженном в Хайфе российским судном Anubisk.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Чайка сделал заявление о назначении на пост главы Россотрудничества

    Россиянам порекомендовали расширять семьи на 25 «квадратах»

    Найдено снижающее уровень сахара в крови природное средство

    Финляндия решила расширить выпуск дронов для ВСУ

    Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

    Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

    Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

    Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

    В России оценили передачу танка Abrams КНДР

    Все новости
