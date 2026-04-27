Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна

Axios: Украина пригрозила Израилю из-за перевозящего зерно российского судна

Украина пригрозила Израилю скандалом, в случае если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits, перевозящему зерно с новых территорий России. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в социальной сети X сообщает корреспондент Axios Барак Равид.

«Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности для наших двусторонних связей», — приводятся в публикации слова дипломата.

Отмечается, что если судно войдет в порт Хайфы, Киев намерен применить против Израиля «весь спектр дипломатических и международно-правовых мер». Сообщение Axios со ссылкой на собственные дипломатические источники также подтвердило издание «РБК-Украина».

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии за покупку зерна из России. Тогда речь шла о зерне, разгруженном в Хайфе российским судном Anubisk.