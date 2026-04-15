Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

Глава МИД Сибига предъявил претензии Израилю за покупку зерна из России

Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии за покупку зерна из России, которое назвал украденным у Киева. Об этом украинский дипломат сообщил в социальной сети X.

Сибига рассказал, что провел телефонный разговор с израильским коллегой, где донес позицию Украины по продаже Россией сельскохозяйственных продуктов.

По его словам, недавно в один из израильских портов зашло российское судно, перевозившее зерно из новых регионов России.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года морские суда массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области в связи с ракетными ударами России по портовой инфраструктуре. В декабре 2025 года после усиления атак России на портовую инфраструктуру украинский экспорт зерна уже упал на 16 процентов.