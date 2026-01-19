Морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России

УЗА: В январе из-за ударов РФ многие суда отказываются заходить в порты Одессы

В январе 2026 года морские суда массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области в связи с ракетными ударами России по портовой инфраструктуре. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

«На фоне активизации атак на портовую инфраструктуру и все более частых повреждений торговых судов все больше судовладельцев приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации ситуации», — говорится в публикации.

Украинские журналисты отметили, что в декабре 2025 года после усиления атак России на портовую инфраструктуру украинский экспорт зерна уже упал на 16 процентов.

Российские войска наносили удары по портовой инфраструктуре Одесской области на прошлой неделе в четверг, 15 января. Тогда с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» был атакован порт в Черноморске.