15:26, 15 января 2026

Стало известно об ударе «Искандеров» по порту под Одессой

В России сообщили об ударе «Искандеров» по порту в Черноморске Одесской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по порту в Черноморске Одесской области при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Сообщается о прилете "Искандеров" в районе порта Черноморска Одесской области», — говорится в сообщении.

До этого местное издание «Думская» сообщило, что в Одессе на фоне воздушной тревоги из-за угрозы атак баллистическими ракетами был слышен взрыв. Утверждается, что цель двигалась в сторону Черноморска.

Еще ранее стало известно, что взрывы прозвучали в Николаеве. Утверждается, что город был атакован двумя баллистическими ракетами.

