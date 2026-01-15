Стало известно об ударе «Искандеров» по порту под Одессой

В России сообщили об ударе «Искандеров» по порту в Черноморске Одесской области

Российские войска нанесли удары по порту в Черноморске Одесской области при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Сообщается о прилете "Искандеров" в районе порта Черноморска Одесской области», — говорится в сообщении.

До этого местное издание «Думская» сообщило, что в Одессе на фоне воздушной тревоги из-за угрозы атак баллистическими ракетами был слышен взрыв. Утверждается, что цель двигалась в сторону Черноморска.

Еще ранее стало известно, что взрывы прозвучали в Николаеве. Утверждается, что город был атакован двумя баллистическими ракетами.