Россия ударила по Николаеву

Две баллистические ракеты ударили по Николаеву

Российские войска ударили по Николаеву двумя баллистическими ракетами. О этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«В Николаеве только что прогремел взрыв, потом еще один взрыв, предварительно вторая баллистическая ракета прилетела по цели», — говорится в публикации.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок также прокомментировал взрывы. По его словам, удары могли быть нанесены баллистическими ракетами «Искандер». «Предварительно, "Искандер" — местные паблики сообщают о "баллистике"», — написал он в своем Telegram-канале.

В конце декабря 2025 года в результате массированного удара российских сил Николаев оказался частично обесточен.