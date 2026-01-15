Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:28, 15 января 2026Бывший СССР

Россия ударила по Николаеву

Две баллистические ракеты ударили по Николаеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российские войска ударили по Николаеву двумя баллистическими ракетами. О этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«В Николаеве только что прогремел взрыв, потом еще один взрыв, предварительно вторая баллистическая ракета прилетела по цели», — говорится в публикации.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок также прокомментировал взрывы. По его словам, удары могли быть нанесены баллистическими ракетами «Искандер». «Предварительно, "Искандер" — местные паблики сообщают о "баллистике"», — написал он в своем Telegram-канале.

В конце декабря 2025 года в результате массированного удара российских сил Николаев оказался частично обесточен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие заблокировали машину британского дипломата у здания МИД в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Пашинян пообещал помочь Азербайджану

    Жители российского города слепили сексуальных снеговиков

    В 2025 году рекордно взлетел ввоз иномарок через таможню Приморья

    НАСА досрочно вернуло на Землю экипаж МКС

    В России допустили одно действие Трампа относительно конфликта на Украине

    Подруга привела подробности задержания в Москве сбежавшей от насилия в семье девушки

    Таксисты попросили у Госдумы новые льготы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok