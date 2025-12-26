По Украине нанесен новый массированный удар

По украинским городам нанесен массированный удар

По Украине наносится очередной массированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

В частности, один объект энергетики в Николаевской области был поражен при помощи беспилотников, в результате город Николаев оказался частично обесточен. Сейчас над регионом находятся от 10 до 16 крылатых ракет «Калибр».

В Волынской области дронами «Герань-2» был атакован объект критической инфраструктуры. В Одесской области замечены 25 дальнобойных дронов, они заходят на цели в портовом Измаиле.

Ранее военный корреспондент Александр Коц указал, что российские удары по портовой и энергетической инфраструктуре Украины приводят к постепенной потере ею выхода к Черному морю. «Судя по всему, Украина доигралась с атаками на корабли российского "теневого флота"», — написал журналист. Он также отметил, что ракетные и дроновые налеты проводятся «практически в ежедневном режиме».