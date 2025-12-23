Реклама

13:27, 23 декабря 2025Бывший СССР

В России заговорили о теряющей выход к Черному морю Украине

Военкор Коц: Россия начала отрезать Украину от Черного моря
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские удары по портовой и энергетической инфраструктуре Украины приводят к постепенной потере ею выхода к Черному морю. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Судя по всему, Украина доигралась с атаками на корабли российского "теневого флота"», — написал журналист.

По его мнению, украинцев «начали отрезать от Черного моря» благодаря атакам на портовую инфраструктуру и энергетику, поскольку ракетные и дроновые удары «наносятся практически в ежедневном режиме».

«Удары по Одесской области сильно бьют по кошельку Киева. Морская логистика, включая зерновой коридор через черноморские порты и доставку товаров через порты Дуная, обеспечивает значительную часть украинского импорта и экспорта», — отметил Коц.

Российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 23 декабря. Как объяснил российский военкор Евгений Поддубный, атака была призвана затруднить производство вооружений и логистику противника.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в свою очередь, заявила, что Россия сознательно пытается «оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности» в канун Рождества.

