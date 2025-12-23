Реклама

08:42, 23 декабря 2025Бывший СССР

Сбылось предупреждение Зеленского о массированных ударах

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, о котором предупреждал Зеленский
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Украине в ночь на 23 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Украина под массированной атакой дронов и ракет. Под ударами "Шахедов" Киевская, Винницкая, Житомирская и Ровенская области», — сказано в публикации. Отмечается, что целью налета могут стать объекты энергетики на западе Украины.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке массированного удара по территории страны. «Сегодня в ходе заседания военной ставки вопрос номер один был о защите наших городов, сел, особенно 23, 24, 25 декабря», — отметил он.

Зеленский признал, что все электростанции Украины так или иначе подверглись массированным ударам ВС России. По его словам, каждый объект имеет повреждения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

