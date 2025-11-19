Россия
В Кремле назвали цели Российской армии на Украине

Песков: ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине. Цели Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Комментируя попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Воронежу оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, Песков подчеркнул, что у российских военных иные цели.

«Наши военные выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям», — обозначил пресс-секретарь российского президента.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты на территории России нанесли массированный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал».

