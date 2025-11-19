Россия
12:20, 19 ноября 2025

Российские войска нанесли ответные удары по украинским объектам

Минобороны России заявило об ответных ударах по украинским объектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России ударили по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей работу предприятий, а также складам с БПЛА дальнего действия на западе республики. По данным оборонного ведомства, все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны доложило, что все четыре ракеты ATACMS, выпущенные украинской армией по Воронежу 18 ноября, удалось сбить.

В ведомстве разъяснили, что этому способствовал противоракетный бой с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома в российском городе.

