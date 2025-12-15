Реклама

Зеленский заявил об отсутствии целых электростанций на Украине

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Все электростанции Украины так или иначе пострадали от массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский, передает ТСН в Telegram-канале.

«На Украине нет ни одной "живой" электростанции, которая не пострадала бы от российских атак», — высказался политик.

Зеленский в ходе совместного украинско-германского бизнес-форума в Берлине поблагодарил канцлера ФРГ Фридриха Мерца и немецкий бизнес за поддержку энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, после каждого удара ВС России Киев старается «как можно быстрее» восстановить энергообъекты.

Ранее Зеленский назвал встречи непростыми переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Берлине. Он подчеркнул, что делегации обсудили множество деталей урегулирования конфликта на Украине.

