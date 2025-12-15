Реклама

Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Берлине. Его слова передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Вчера и сегодня состоялись консультации с США в Берлине. Это важный разговор», — заявил украинский лидер.

Он назвал встречи непростыми, но продуктивными. Зеленский подчеркнул, что делегации обсудили множество деталей.

До этого стало известно, что Зеленский и Уиткофф начали в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. Встреча 14 декабря длилась пять часов, на следующий день переговоры продолжились и заняли два часа.

