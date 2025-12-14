Реклама

18:30, 14 декабря 2025

Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

«РБК-Украина»: Зеленский и Уиткофф начали переговоры в Берлине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начали переговоры в Берлине. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Associated Press написало, что Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским. Основная цель визита — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».

«В Берлине началась встреча президента Украины с посланниками Трампа», — говорится в сообщении украинского издания.

Ранее Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

