13:17, 14 декабря 2025Мир

Уиткофф и Кушнер прибыли на встречу с Зеленским на день раньше

AP: Представители Трампа Уиткофф и Кушнер прибыли в ФРГ для встречи с Зеленским
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в столицу ФРГ — Берлин для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Их встреча была анонсирована на завтра, передает агентство Associated Press (AP) на своей странице в соцсети X в воскресенье, 14 декабря.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров, направленных на прекращение войны на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее The Wall Street Journal писало, что встреча Уиткоффа, Зеленского и европейских лидеров пройдет в Берлине. Среди европейских лидеров, в частности, будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

