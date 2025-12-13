Реклама

09:11, 13 декабря 2025Мир

Стало известно о новой встрече Уиткоффа с Зеленским

WSJ: Уиткофф увидится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине, где предстоят обсуждения урегулирования на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам источников, в эти выходные в Берлине состоится встреча Уиткоффа с лидерами Европы и Владимиром Зеленским», — говорится в материале.

Среди европейских лидеров, в частности, будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Издание также сообщило о состоявшемся в среду телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами. Он, как отмечается, был напряженным. Трамп настаивал на том, чтобы немецкий, французский и британский коллеги оказали давление на Зеленского в вопросе мирного плана США.

Ранее сообщалось о возможном уходе Стивена Уиткоффа в отставку в начале 2026 года.

