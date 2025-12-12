Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 12 декабря 2025Мир

Стало известно о возможном уходе Уиткоффа в отставку

Kyiv Post: В Белом доме верят в возможный уход Уиткоффа в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Octavio Jones / Reuters

В Белом доме все больше верят, что спецпосланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф может покинуть свой пост в начале 2026 года. Об этом сообщает Kyiv Post.

По данным издания, сама структура специальных посланников может исчезнуть к январю. «Это, по словам европейцев, может дестабилизировать переговоры в самый неподходящий момент», — сказано в публикации.

Ранее Kyiv Post со ссылкой на источники сообщило, что возможный отказ США от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря в Берлине является катастрофическим сценарием для Европейского союза (ЕС).

По данным издания, участие американской делегации остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами «Большой тройки» (E3, Германией, Великобританией, Францией) и Украиной по вопросам территорий и безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    «Калашников» исполнил контракт на «балерину»

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok