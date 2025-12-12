Стало известно о возможном уходе Уиткоффа в отставку

Kyiv Post: В Белом доме верят в возможный уход Уиткоффа в отставку

В Белом доме все больше верят, что спецпосланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф может покинуть свой пост в начале 2026 года. Об этом сообщает Kyiv Post.

По данным издания, сама структура специальных посланников может исчезнуть к январю. «Это, по словам европейцев, может дестабилизировать переговоры в самый неподходящий момент», — сказано в публикации.

Ранее Kyiv Post со ссылкой на источники сообщило, что возможный отказ США от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря в Берлине является катастрофическим сценарием для Европейского союза (ЕС).

По данным издания, участие американской делегации остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами «Большой тройки» (E3, Германией, Великобританией, Францией) и Украиной по вопросам территорий и безопасности.