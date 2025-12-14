Реклама

14:03, 14 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса

Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. Его комментарий журналистам публикует «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы не можем позволить себе думать об этом. (...) Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, (...) это как бег на большую дистанцию, как марафон. Нужно взять себя в руки, найти другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась», — заявил украинский лидер.

Во время того же пресс-подхода Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет прямого диалога с Москвой, а переговоры идут только через Вашингтон.

До этого украинский президент заявил, что в мирном соглашении с Россией неизбежно будут компромиссы. По его словам, мирный план должен не допустить возможности повторения конфликта.

