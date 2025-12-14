Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 14 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о прямом диалоге с Москвой

Зеленский: У Киева нет прямого диалога с Россией, переговоры идут через США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У Киева нет прямого диалога с Россией, переговоры идут только через США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«У нас нет прямого диалога с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону», — заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что Вашингтон говорит Киеву о сигналах, требованиях, шагах и готовности со стороны Москвы. Кроме того, Украина и США обсуждают двусторонние отношения и гарантии безопасности, помимо реакции на позицию России.

Во время того же пресс-подхода Владимир Зеленский заявил, что США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану. Однако украинский лидер открыт к диалогу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Украинок потребовали выгнать из Франции

    Визит президента Польши в Латвию начался со скандала

    Зеленский высказался о прямом диалоге с Москвой

    Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве

    Российский лыжник Коростелев получил еще три олимпийские квоты

    Зеленский допустил компромиссы в мирном соглашении

    Телеведущая Ксения Бородина оказалась под риском потери товарных знаков в России

    Песков вспомнил об учебе в Нидерландах и рассказах голландцев о Второй мировой войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok