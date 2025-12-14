Зеленский рассказал об ответе США на предложения Украины по мирному плану

Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану

США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я пока не получил реакцию США. Я слышал несколько сообщений через переговорную команду, но я получаю все сигналы и готов к диалогу», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что 14 декабря в столице Германии Берлине начинается «активный дипломатический день» с делегацией США и лидерами стран Евросоюза. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский президент уже находится в самолете, следующем в ФРГ.

Ранее агентство Associated Press писало, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским. Основная цель визита — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».