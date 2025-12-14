Реклама

13:36, 14 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об ответе США на предложения Украины по мирному плану

Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я пока не получил реакцию США. Я слышал несколько сообщений через переговорную команду, но я получаю все сигналы и готов к диалогу», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что 14 декабря в столице Германии Берлине начинается «активный дипломатический день» с делегацией США и лидерами стран Евросоюза. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский президент уже находится в самолете, следующем в ФРГ.

Ранее агентство Associated Press писало, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским. Основная цель визита — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».

