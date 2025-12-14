Зеленский допустил компромиссы в мирном соглашении

Зеленский: В мирном соглашении неизбежно будут компромиссы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мирном соглашении с Россией неизбежно будут компромиссы. Его слова передает «РБК-Украина».

«План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана», — заявил украинский лидер.

По его словам, на компромиссы должна пойти и Россия при давлении США и стран Европы, а мирный план должен не допустить возможности повторения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану. Он также сообщил, что 14 декабря в столице Германии Берлине начинается «активный дипломатический день» с делегацией США и лидерами стран Евросоюза.