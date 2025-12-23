Реклама

11:38, 23 декабря 2025Бывший СССР

Власти Украины раскрыли масштаб российского дронового удара

Премьер Свириденко: Россия запустила по Украине более 600 дронов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия за прошедшие сутки выпустила по украинской территории более 600 дронов. Об этом в своем Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Враг применил более 600 дронов и десятки ракет», — написала глава правительства, обвинив РФ в «циничном ударе в канун Рождества».

По ее словам, Россия также запустила «десятки ракет» по украинской энергетической инфраструткуре в том числе и на западе страны. «Враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула Свириденко.

Российская армия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 23 декабря. Как объяснил российский военкор Евгений Поддубный, атака была призвана затруднить производство вооружений и логистику противника.

