23:19, 27 апреля 2026

МИД Израиля резко ответил на связанное с Россией обвинение Украины

Глава МИД Израиля Саар резко ответил Сибиге на обвинение в закупке зерна у РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко ответил украинскому коллеге Андрею Сибиге на его обвинение в закупке Израилем зерна из новых регионов России. Свой ответ он опубликовал в соцсети Х.

«Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения не являются доказательствами, а доказательства, подтверждающие эти обвинения, еще не представлены», — сказал он.

По его словам, Сибига также не подал соответствующее заявление, решив сразу обратиться к соцсетям. Министр пообещал, что вопрос с российским зерном будет рассмотрен.

До этого МИД Украины вызвал посла Израиля из-за закупок страной российского зерна из новых регионов. «Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям», — добавил Сибига.

