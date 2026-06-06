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23:33, 6 июня 2026Бывший СССР

На встрече омбудсменов России и Украины заметили одну необычную деталь

Пользователи Сети заметили необычную деталь на встрече омбудсменов России и Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Яна Лантратова

Яна Лантратова. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Сети обратили внимание на эпизод, произошедший в ходе встречи уполномоченных по правам человека России и Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованных кадрах, размещенных украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, видно, как к сопровождающим российского уполномоченного Яны Лантратовой с украинской стороны подходит неизвестный мужчина и начинает с ними дружески обниматься. Лицо этого человека в видео размыто.

Детали встречи и личности участников не уточняются.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились о механизме обмена справками для граждан.

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