Пятилетний мальчик провел три дня в населенном медведями лесу и выжил

В Румынии пятилетний мальчик заблудился один в карпатском лесу, провел там три дня и выжил. Об этом сообщает Agrointeligența.

Тома-Александру Зерестеа отправился в лес вместе с отцом. Там находилось пастбище, огороженное электрическим забором, который мужчина должен был починить. Закончив работу, он обнаружил, что ребенок пропал. Он стал звать его, но никто не откликался.

Мужчина тут же сообщил о пропаже ребенка в полицию, развернулись масштабные поиски. Лес, в котором потерялся Зерестеа, населен большим количеством медведей. Не так давно там прошли сильные дожди, и по ночам температура опускалась. Мужчина опасался за здоровье сына.

Зерестеа нашли спустя три дня в 2,4 километра от места исчезновения. Его заметил пилот вертолета. К мальчику спустили одного спасателя. Ребенок находился в сознании и прятался среди деревьев. Мужчина согревал Зерестеа, пока его не забрали в больницу.

Врачи диагностировали у мальчика истощение и переохлаждение, в остальном его состояние было стабильно. В лесу он не получил никаких серьезных травм. Его отец признался, что, когда он наконец воссоединился с сыном, его трясло от счастья.

Ранее сообщалось, что в штате Аризона, США, дети 76-летнего Марка Янга нашли его спустя четыре дня после исчезновения в дикой местности. Мужчина рассказал, что днем он прятался в тенистых местах, а по ночам старался оставаться там, где не было ветра.

