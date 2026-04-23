Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:34, 23 апреля 2026

76-летний мужчина заблудился в дикой местности и провел там четыре дня без еды и воды

Юлия Юткина
Фото: @YavapaiSheriff

В штате Аризона, США, дети 76-летнего Марка Янга нашли его спустя четыре дня после исчезновения в дикой местности. Об этом сообщает Arizona Family.

16 апреля ветеран Вьетнамской войны поехал на арендованном внедорожнике в Бладди-Бейсин, где организован кемпинг. Он хотел провести время в одиночестве и предупредил об этом семью. 17 апреля Янг должен был появиться в гостях у друга, но так и не приехал. С этого момента родственники стали переживать за него и сообщили о его пропаже в полицию.

На следующий день полицейские нашли машину Янга. В ней остались вещи, в том числе спальный мешок. В поисках Янга участвовали его дети. 20 апреля поисковая группа услышала крики. Благодаря им дети и нашли мужчину. Все эти дни он провел в лесу без еды и воды.

Мужчина рассказала, что заблудился в пустыне после наступления темноты. Днем он прятался в тенистых местах, а по ночам старался оставаться там, где не было ветра. Он пытался развести костер, но так и не смог.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Янга доставили в больницу на вертолете. Хотя мужчину и нашли обезвоженным, в остальном он был полностью здоров.

Свое мрачное название регион Бладди-Бейсин (в переводе «кровавый бассейн») получил из-за серии кровопролитных столкновений между армией США и коренными американцами — апачи и явапаи. Сегодня эта суровая высокогорная пустыня известна хорошо сохранившимися руинами древних поселений индейцев и ковбойских ранчо.

Ранее сообщалось, что в округе Кодагу, Индия, 36-летняя Шаранья выжила, заблудившись в лесу без еды и воды. Она рассказала, что не испытывала страха, а наслаждалась красотой природы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Военный описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер»

    В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok