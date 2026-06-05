Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Буркина-Фасо

Антон Миранчук и Глушенков выйдут в стартовом составе сборной России с Буркина-Фасо

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале объявила стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Буркина-Фасо.

Место в воротах займет Александр Максименко. На поле появятся Мингиян Бевеев, Виктор Мелехин, Евгений Морозов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Антон Миранчук (капитан), Максим Глушенков и Лечи Садулаев.

Встреча пройдет в пятницу, 5 июня, в Москве. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.