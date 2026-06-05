Гипертоникам расписали идеальный рацион питания

Врач Винья: Бананы и свекла стабилизируют артериальное давление

Врач Изабель Винья заявила, что при повышенном артериальном давлении необходимо тщательно следить за питанием. В разговоре с изданием El Economista она расписала гипертоникам идеальный рацион.

Чтобы стабилизировать артериальное давление, в рацион необходимо включить продукты, богатые калием, такие как бананы, авокадо и гранат, отметила Винья. Также она посоветовала разнообразить ежедневное меню с помощью помидоров и арбузов.

Кроме того, гипертоникам принесут пользу шпинат, рукола, свекла, сельдерей, малина, чечевица и брокколи, добавила специалистка. В заключение она призвала ни в коем случае не оставлять гипертонию без лечения, поскольку она негативно влияет не только на сердечно-сосудистую систему, но и на головной мозг, в том числе повышает риск болезни Альцгеймера.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк рассказала, как жара сказывается на сердце. Она призвала людей с гипертонией соблюдать в такую погоду особую осторожность.