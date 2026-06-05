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19:30, 5 июня 2026Моя страна

В России нашли могилу жившего более двух тысяч лет назад всадника

В Башкирии нашли могилу жившего более двух тысяч лет назад всадника
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Евразийского музея кочевых цивилизаций

В Башкирии нашли могилу всадника, который жил более двух тысяч лет назад. Информацию публикует Telegram-канал UTV.

По данным издания, на территории Ишмухаметовского кургана в Баймакском районе российского региона завершилась археологическая экспедиция. В результате сотрудники Евразийского музея кочевниц цивилизаций и Центра по охране недвижимых объектов культурного наследия Республики с помощью беспилотника обнаружили редкий артефакт.

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Речь идет о всадническом комплексе эпохи раннего железного века — VIII в. до н. э. Помимо тела, среди находок оказались бронзовые элементы конской сбруи и кости лошади. «Такие находки помогают лучше понять, о чем думали люди в эпоху раннего железного века и какое место в их жизни занимала лошадь», — рассказали сотрудники Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Эксперты уточнили, что все изделия остались в республике. Они будут изучены, отреставрированы и выставлены в музее.

Ранее археологи нашли «сердце» российского города.

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