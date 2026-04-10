16:48, 10 апреля 2026

Женщина заблудилась в лесу и рассказала о прекрасных днях без еды и воды

В Индии женщина провела четыре дня в лесу и выжила без еды и воды
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В округе Кодагу, Индия, 36-летняя Шаранья выжила, заблудившись в лесу без еды и воды. Об этом сообщает Times of India.

Женщина потерялась, после того как отстала от группы, с которой совершала восхождение на гору. Она пыталась найти других людей, но только сильнее уходила вглубь леса. По словам Шараньи, к тому моменту она съела банан и опустошила бутылку воды, которые взяла с собой. Позднее она рассказала, что все эти четыре дня пила воду из ручья.

При этом женщина отметила, что не испытывала страха, а наслаждалась красотой леса. «С наступлением темноты лес постепенно ожил, сначала зазвучали цикады, а затем появились светлячки… Я впервые встретила ночь в лесу, и это было прекрасно», — отметила она.

В лесу Шаранья видела обезьян и пережидала дождь. Она пыталась позвать на помощь, но из-за шума воды и густой растительности ее никто не мог услышать. Через четыре дня ей удалось уловить, как кто-то зовет ее. Она шла по голосу и вышла к людям. Они и спасли ее.

Женщина хорошо себя чувствует и не планирует отказаться от походов.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина выжила после нападения медведя. Из-за ранений она не успела вернуться в деревню до заката, и ей пришлось провести в лесу всю ночь.

