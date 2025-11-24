Из жизни
05:02, 24 ноября 2025Из жизни

Женщина выжила после нападения медведя и раненая провела ночь в лесу

В Индии женщина провела всю ночь в лесу после нападения медведя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mukhtar Khan / AP

В Индии женщина выжила после нападения медведя. Об этом сообщает India TV News.

Инцидент произошел в штате Уттаракханд, район Чамоли. Хищник набросился на 50-летнюю Рамэшвари Деви, когда та собирала в лесу траву для скота. Она получила серьезные травмы головы и лица, но сумела отбиться и спрятаться от медведя на крутом склоне оврага. Из-за ранений он не успела вернуться в деревню до заката. Ей пришлось провести в лесу всю ночь.

Спасатели обнаружили пострадавшую лишь на следующее утро, услышав ее крики. Ее доставили на носилках в медпункт для оказания первой помощи. После стабилизации состояния Деви транспортировали вертолетом в специализированный медицинский центр AIIMS в городе Ришикеш для продолжения лечения.

Власти района Чамоли распорядились усилить патрулирование лесных массивов в утренние и вечерние часы, чтобы предотвратить новые нападения хищников на местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел 40-летнего фермера в заповеднике Пилибхит. Предполагается, что хищник набросился на мужчину, когда тот справлял нужду в лесу.

