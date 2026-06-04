ЦБ резко повысил курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара в России до 74,3 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 5 июня, составят примерно 74,3 рубля. Для сравнения, в четверг, 4 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 73,34 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты повысили почти на рубль.

К числу основных причин ослабления российской валюты эксперты относят ряд факторов, включая постепенное восстановление импорта, рост спроса на доллары в преддверии сезона отпусков и ожидаемые валютные интервенции со стороны Министерства финансов (Минфина). Кроме того, отмечала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, укреплению доллара поспособствует смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, которое приведет к снижению привлекательности рублевых вкладов.

Несмотря на резкое ослабление рубля, ряд экспертов по-прежнему считает нынешний курс нацвалюты излишне крепким. Оптимальным вариантом для российской экономики глава ВТБ Андрей Костин называл коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе, пояснял он, отечественные экспортеры могли бы рассчитывать на рост выручки с продаж, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления.