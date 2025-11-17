Из жизни
05:01, 17 ноября 2025Из жизни

Тигр съел справлявшего нужду в лесу 40-летнего фермера

Times of India: В Индии тигр съел в заповеднике справлявшего нужду фермера
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: alexptv / Shutterstock / Fotodom

В Индии тигр съел 40-летнего фермера по имени Чхоте Лал в заповеднике Пилибхит. Об этом пишет Times of India.

Лал ушел из деревни охранять свое поле от обезьян. Когда он не вернулся домой к ужину, его семья забила тревогу и организовала поиски. Вскоре мужчину нашли в лесу. Жители деревни сразу поняли, что он стал жертвой тигра: половина его тела была съедена.

Они решили, что хищник напал на Лала в поле, а затем утащил в лес. Однако сотрудники Департамента лесного хозяйства заметили, что в поле не было пятен крови и следов волочения. В ведомстве предположили, что мужчина сам пошел в лес и справлял там нужду, когда на него набросился тигр.

Рядом с местом происшествия установили фотоловушки. Сотрудники департамента надеются вскоре поймать тигра-людоеда.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш справлявший нужду молодой мужчина стал жертвой тигра. Местные жители услышали крики и бросились ему на помощь, но не успели его спасти.

