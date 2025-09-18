Тигр растерзал справлявшего нужду мужчину

В Индии тигр убил 28-летнего мужчину, когда тот справлял нужду

В индийском штате Уттар-Прадеш справлявший нужду молодой мужчина стал жертвой тигра. Об этом сообщает PTI.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 14 сентября, в деревне Хархапур, которая находится на территории заповедника Катарниагхат. Когда 28-летний Индал Нишад вышел из дома и встал у канала, на него набросился тигр.

Местные жители услышали крики и бросились Нишаду на помощь, но хищник успел утащить его на ближайшее поле сахарного тростника и растерзал. Спасти мужчину не удалось.

Власти проводят расследование и принимают меры по обеспечению безопасности местных жителей вблизи заповедных территорий.

Ранее в Индии тигр растерзал пожилого грибника. Хищная кошка утащила мужчину в лес на глазах у приятелей.