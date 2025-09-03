Тигр съел пожилого грибника

В Индии пожилой мужчина пошел по грибы и стал жертвой тигра. Об этом сообщает Times of India.
65-летний Мангру Лал Саррат отправился в лес с двумя компаньонами. Они вернулись в деревню без него. По словам грибников, на Саррата напал тигр и утащил его в джунгли.
Рейнджеры начали поиски мужчины на следующий день. Изуродованные останки Саррата нашли в глубине леса. Тигр съел половину его тела.
Рейнджерам пришлось 15 километров нести останки, поскольку рядом не было автодороги.
Ранее сообщалось, что в индийской в деревне Нарни Катигхара тигр растерзал работника сахарной плантации. Его останки нашли без ноги: хищник ее съел.