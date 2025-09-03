Тигр съел пожилого грибника

В Индии тигр утащил грибника в джунгли и съел половину его тела

В Индии пожилой мужчина пошел по грибы и стал жертвой тигра. Об этом сообщает Times of India.

65-летний Мангру Лал Саррат отправился в лес с двумя компаньонами. Они вернулись в деревню без него. По словам грибников, на Саррата напал тигр и утащил его в джунгли.

Рейнджеры начали поиски мужчины на следующий день. Изуродованные останки Саррата нашли в глубине леса. Тигр съел половину его тела.

Рейнджерам пришлось 15 километров нести останки, поскольку рядом не было автодороги.

Ранее сообщалось, что в индийской в деревне Нарни Катигхара тигр растерзал работника сахарной плантации. Его останки нашли без ноги: хищник ее съел.

