03:00, 3 сентября 2025Из жизни

Тигр съел пожилого грибника

В Индии тигр утащил грибника в джунгли и съел половину его тела
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Индии пожилой мужчина пошел по грибы и стал жертвой тигра. Об этом сообщает Times of India.

65-летний Мангру Лал Саррат отправился в лес с двумя компаньонами. Они вернулись в деревню без него. По словам грибников, на Саррата напал тигр и утащил его в джунгли.

Рейнджеры начали поиски мужчины на следующий день. Изуродованные останки Саррата нашли в глубине леса. Тигр съел половину его тела.

Рейнджерам пришлось 15 километров нести останки, поскольку рядом не было автодороги.

Ранее сообщалось, что в индийской в деревне Нарни Катигхара тигр растерзал работника сахарной плантации. Его останки нашли без ноги: хищник ее съел.

    Все новости