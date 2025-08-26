Тигр растерзал мужчину и съел его ногу

TOI: В Индии тигр убил молодого человека и съел его ногу

В Индии тигр впервые растерзал человека в округе Ситатур штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло вечером в субботу, 23 августа, в деревне Нарни Катигхара. 21-летний Саураб Диксит работал на сахарной плантации, когда на него набросилась дикая кошка. Тигр растерзал молодого человека, а затем съел его ногу. Несмотря на то, что нападение произошло всего в 200 метрах от местной больницы, никто не заметил его до обнаружения останков Диксита. Определить пол и возраст хищника пока не удалось.

Сотрудники департамента лесного хозяйства Ситатура уверены, что тигр прошел около восьми километров из заповедника в лесном массиве Кхери, прежде чем напасть на мужчину. Более того, ранее нападения тигров на людей со смертельным исходом в этом районе вообще не фиксировались.

Биолог Камар Куреши заявил, что национальный парк «Дудхва», откуда предположительно пришел тигр, и другие лесные зоны в регионе давно перенаселены хищниками. Из-за этого многие тигры-самцы покидают привычные зоны обитания и часто оказываются рядом с жильем. Куреши заявил, что необходимо начать расселение диких кошек по районам, где для них будет достаточно места и пищи.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр-людоед напал на двух молодых мужчин. Одного из них хищник растерзал, а второй считается пропавшим без вести.