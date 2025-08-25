Мужчина пропал в джунглях после бегства от тигра-людоеда

В индийском штате Махараштра тигр-людоед напал на двух молодых мужчин. Об этом сообщает сайт The Live Nagpur.
Нападение произошло в регионе Мельгхат, где располагается одноименный тигриный заповедник. Очевидцы утверждают, что хищник растерзал одного из мужчин. Другому удалось вырваться и спастись бегством.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Выживший мужчина считается пропавшим без вести, найти его пока не удалось. В джунглях установили тигриные ловушки и камеры наблюдения.
За последние пять месяцев жертвами тигров в Мельгахте стали четыре человека.
Ранее сообщалось, что в Индии человек стал жертвой тигра-людоеда. Происшествие вызвало панику среди местных жителей.