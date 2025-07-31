Тигр-людоед растерзал фермера

В Индии тигр-людоед убил второго человека за неделю

В Индии фермер стал жертвой тигра-людоеда. Об этом пишет The Live Nagpur.

Трагический инцидент произошел в окрестностях города Парсеони, штат Махараштра. Тигр растерзал работающего в поле у границы леса фермера Мадхукара Бапурао Раута рано утром. Позже сотрудники лесного департамента обнаружили на месте следы тигра и отправили тело на вскрытие в государственную больницу Парсеони.

Это уже второе смертельное нападение на человека в буферной зоне заповедника Парсеони-Пенч за неделю. Происшествие вызвало панику среди местных жителей. Сельчане требуют от властей усилить патрулирование, установить камеры наблюдения и защитные ограждения в опасных районах.

Специалисты пытаются идентифицировать конкретного тигра, ответственного за нападения, и призывают жителей не ходить в одиночку в лес утром и вечером.

Ранее сообщалось, что мужчина в Индии отбился от гиены, напавшей на него ночью в лесу. Он испражнялся, когда хищница прыгнула на него из кустов.