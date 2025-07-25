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10:36, 25 июля 2025Из жизни

Счастливчик разбогател на восемь миллионов рублей благодаря подарку друзей

UPI: Американец получил лотерейный билет на день рождения и выиграл $100 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: LuisMiguelEstevez / Shutterstock / Fotodom

В США житель штата Айова выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей) благодаря подарку друзей на день рождения. Об этом сообщает UPI.

42-летний Кристиан Джонсон из города Де-Мойн получил несколько лотерейных билетов в качестве подарка на день рождения от друзей. На следующий день он проверял билеты вместе со своей возлюбленной. «И она такая: "Ты должен это увидеть! Ты должен это увидеть!" Я сначала не поверил. Подумал: "Не может быть! Это какой-то прикол"», — рассказал счастливчик.

Оказалось, что Джонсон разбогател на круглую сумму благодаря билету розыгрыша Mega Crossword, который ему подарила подруга Диана Баллентайн. Американец сказал, что пока не знает, как распорядится свалившимися на него деньгами, но признался, что они появились очень вовремя.

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