Мужчина выиграл по 3,9 миллиона рублей дважды за месяц и поблагодарил карму

UPI: Американец выиграл в лотерею по $50 тысяч дважды за месяц

В США житель штата Арканзас дважды за месяц выиграл по 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) в одну лотерею. Об этом сообщает UPI.

Трэвис из округа Пьюласки очень удивился, когда неожиданно выиграл 50 тысяч долларов по билету розыгрыша Frenzy, купленному в магазине города Литл-Рок. Дело в том, что ранее в июле он уже становился победителем этого же розыгрыша, выиграл такую же сумму и не надеялся, что удача улыбнется ему снова так скоро.

Счастливчик поблагодарил карму за выигрыши. Он рассказал, что ранее дал 100 долларов (7,8 тысячи рублей) незнакомцу, который попал в бедственное положение. Американец считает, что доброе дело принесло ему двойной выигрыш.

Он заявил, что потратит свалившиеся на него 100 тысяч долларов на покупку новой машины для себя и волейбольных кроссовок для падчерицы.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Массачусетс по ошибке разбогател на два миллиона долларов. Он случайно купил два лотерейных билета на один розыгрыш и выиграл по миллиону с каждого.

