Мужчина по ошибке купил два билета на один розыгрыш и выиграл 156 миллионов рублей

Американец случайно купил два лотерейных билета и выиграл два миллиона долларов

Житель штата Массачусетс, США, Пол Коркоран по ошибке разбогател на два миллиона долларов (156 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт лотереи Powerball.

Американец рассказал, что сначала купил только один лотерейный билет. Через некоторое время он ошибочно подумал, что розыгрыш по нему уже прошел, и он ничего не выиграл. Хотя это было не так, он купил второй билет.

Оба билета оказались счастливыми. Каждый из них принес Коркорану по миллиону долларов. Мужчина назвал полученный случайно выигрыш приятным. Он пока не знает, на что потратит призовые деньги.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган выиграл 500 тысяч долларов благодаря тому, что не смог купить нужный лотерейный билет. Он собирается потратить их на помощь семье и инвестиции.

