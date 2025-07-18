Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:33, 18 июля 2025Из жизни

Мужчина по ошибке купил два билета на один розыгрыш и выиграл 156 миллионов рублей

Американец случайно купил два лотерейных билета и выиграл два миллиона долларов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Массачусетс, США, Пол Коркоран по ошибке разбогател на два миллиона долларов (156 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт лотереи Powerball.

Американец рассказал, что сначала купил только один лотерейный билет. Через некоторое время он ошибочно подумал, что розыгрыш по нему уже прошел, и он ничего не выиграл. Хотя это было не так, он купил второй билет.

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Оба билета оказались счастливыми. Каждый из них принес Коркорану по миллиону долларов. Мужчина назвал полученный случайно выигрыш приятным. Он пока не знает, на что потратит призовые деньги.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган выиграл 500 тысяч долларов благодаря тому, что не смог купить нужный лотерейный билет. Он собирается потратить их на помощь семье и инвестиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина согласия Словакии с новым пакетом антироссийских санкций

    В Госдуме высказались о последствиях принятия 18-го пакета санкций для России

    В ВСУ назвали приговором слова Зеленского о демобилизации

    Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ по российскому региону

    Раскрыты личности подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ

    Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

    Два бензовоза столкнулись в России

    Захарова пообещала российский ответ на новые угрозы Японии

    Двое россиян попали в список лучших игроков НХЛ до 23 лет

    Зампреда правительства российского региона арестовали за взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости