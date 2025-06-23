«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы

Львы набросились на директора крымского сафари-парка «Тайган» Зубкова

Львы набросились на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Мужчина получил серьезные ранения шеи и грудины, сотрудники парка решили не дожидаться скорую и самостоятельно доставили пострадавшего в больницу Белогорска.

Врачи санавиации приняли решение провести Зубкову операцию на месте, в Белогорске. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Дрессировщик Эдгард Запашный позднее уточнил, что хищник сильно порвал Зубкову трахею, также тот потерял большое количество крови.

Инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления хищников. Директор парка смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание.

Зубков отличается нестардартным подходом к работе с хищниками

Директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура рассказал, что его у коллеги из «Тайгана» выработался нестардартный подход к работе с хищниками.

Заходит [к хищникам], общается. Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну как-то с ними как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы и тигры

Савелий Вашура директор зоопарка Мариуполя

Он отметил, что что многие хищники рождаются на территории сафари-парка и знают Зубкова, так как он проводит с ними много времени.

Следственный комитет Крыма и Севастополя занялся инцидентом. Следователи уже провели первоначальный осмотр места происшествия и провели опрос работников парка. Правоохранители проводят проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение требований охраны труда».

Львы из «Тайгана» ранее растерзали еще одну сотрудницу парка

В октябре 2024 года в «Тайгане» львы растерзали управляющую парка Леокадию Перевалову. Женщина зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на нее и нанесли ей травмы, несовместимые с жизнью.

Тогда Зубков заявил, что причиной гибели самой опытной сотрудницы стал человеческий фактор, «забывчивость». Он подчеркнул, что животные не могли открыть засов из наружного во внутренний вольер.

Он уточнил, что растерзавших управляющую львов усыплять не будут.

Они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок Олег Зубков директор сафари-парка «Тайган»

Также в «Тайгане» случались и иные инциденты. В сентябре 2021 года тигр откусил часть пальца годовалому ребенку. Семья подошла к клетке, и в тот момент одна из кошек через прутья клетки зацепила когтем руку ребенка, подтащила к себе.

В мае 2022 года на сотрудника-стажера сафари-парка набросился леопард. Мужчина якобы нарушил технику безопасности, открыв калитку в вольере хищника, после чего животное вцепилось ему в руку. Отбиться от зверей пострадавшему помогли двое очевидцев, которые вызвали скорую помощь. Работника госпитализировали с рваными ранами конечностей.