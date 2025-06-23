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01:10, 23 июня 2025Из жизни

Стало известно о состоянии директора парка «Тайган» после нападения львов

Shot: пострадавшего директора парка Зубкова переведут в больницу Симферополя
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ветеринар сафари-парка «Тайган» Василий Писковой рассказал, что в понедельник утром пострадавшего при нападении львов директора Олега Зубкова перевезут в симферопольскую больницу имени Семашко для дальнейшего лечения. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Уточняется, что медики смогли стабилизировать состояние пациента. Зубков был успешно прооперирован. До утра он будет находиться в больнице Белогорска. Как отметил Писковой, сейчас жизни директора уже ничего не угрожает, в больнице с ним находятся его близкие.

Ранее появилась информация, что Зубкова подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале сообщил, что хищник сильно повредил ему трахею. Из-за крайне тяжелого состояния было решено пока не перевозить пострадавшего в Симферополь из Белогорска.

По словам директора мариупольского зоопарка Савелия Вашура, руководитель «Тайгана» общался с хищниками как с детьми.

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