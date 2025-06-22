Коллега директора парка «Тайган» рассказал о его подходе к работе со львами

Директор зоопарка в Мариуполе Вашура: Зубков общался со львами как с детьми

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, общался с хищниками как с детьми. О его подходе к работе с животными рассказал «Известиям» коллега Зубкова, директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура.

«[Зубков к животным] заходит, общается. Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну как-то с ними как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы там и тигры», — сообщил собеседник газеты.

Вашура добавил, что многие хищники рождаются на территории сафари-парка и знают владельца с рождения, так как он проводит с ними много времени.

Ранее стало известно, что Зубков пострадал в результате нападения львов. Как писали Telegram-каналы, пострадавший получил ранения головы, легких и шеи, а также потерял большое количество крови.