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23:40, 22 июня 2025Из жизни

Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего директора парка львов «Тайган»

Запашный: Директора парка львов «Тайган» Зубкова подключали к аппарату ИВЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего при нападении льва, подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Подробности сообщил дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале.

Он отметил, что хищник сильно порвал ему трахею. По данным Запашного, Зубкова не смогли перевезти в Симферополь из Белогорска из-за крайне тяжелого состояния.

ЧП произошло вечером 22 июня во время кормления животных. Как писали Telegram-каналы, пострадавший получил ранения головы, легких и шеи, а также потерял большое количество крови. Видео происшествия опубликовано в сети.

Ранее директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура рассказал о подходе Зубкова к работе со львами. По его словам, глава «Тайгана» общался с хищниками как с детьми.

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