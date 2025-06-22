Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего директора парка львов «Тайган»

Запашный: Директора парка львов «Тайган» Зубкова подключали к аппарату ИВЛ

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего при нападении льва, подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Подробности сообщил дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале.

Он отметил, что хищник сильно порвал ему трахею. По данным Запашного, Зубкова не смогли перевезти в Симферополь из Белогорска из-за крайне тяжелого состояния.

ЧП произошло вечером 22 июня во время кормления животных. Как писали Telegram-каналы, пострадавший получил ранения головы, легких и шеи, а также потерял большое количество крови. Видео происшествия опубликовано в сети.

Ранее директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура рассказал о подходе Зубкова к работе со львами. По его словам, глава «Тайгана» общался с хищниками как с детьми.