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23:08, 22 июня 2025Из жизни

Появилось видео нападения льва на директора сафари-парка

Нападение львов на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова попало на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Кадры нападения львов на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова появились в сети. Запись опубликовал Telegram-канал «Вести Крым».

Отмечается, что видео снято очевидцами на месте происшествия. На кадрах видно, как хищник убегает от упавшего на землю мужчины. Судя по всему, льва смогли прогнать сотрудники парка.

По данным издания, в настоящее время в вольере находится около 20 львов. Силовые структуры продолжат работу с утра, когда хищников удастся развести по клеткам.

ЧП произошло вечером 22 июня во время кормления животных. Директор парка потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, лев сильно порвал ему трахею. По данным издания, Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящее время медики борются за его жизнь.

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