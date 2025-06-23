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03:29, 23 июня 2025Из жизни

СК показал видео места нападения льва на директора парка «Тайган» в Крыму

СК опубликовал видео с места нападения льва на главу парка «Тайган» Зубкова
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Следственный комитет Крыма и Севастополя опубликовал ролик с места нападения льва на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Ролик появился в официальном Telegram-канале регионального управления.

Как уточнили в ведомстве, следователи уже провели первоначальный осмотр места происшествия. Сейчас ведется опрос работников парка, в котором в воскресенье произошел инцидент с нападением хищников.

Ранее стало известно о состоянии Зубкова. Ветеринар сафари-парка «Тайган» Василий Писковой рассказал о переводе его руководителя в симферопольскую больницу имени Семашко.

Тем временем главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко отметил, что операция длилась три часа. В своем комментарии журналистам он отметил, что хищник порвал Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. Состояние пациента удалось стабилизировать. Давать какие-либо прогнозы пока рано, подчеркнул врач.

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