СК показал видео места нападения льва на директора парка «Тайган» в Крыму

Следственный комитет Крыма и Севастополя опубликовал ролик с места нападения льва на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Ролик появился в официальном Telegram-канале регионального управления.
Как уточнили в ведомстве, следователи уже провели первоначальный осмотр места происшествия. Сейчас ведется опрос работников парка, в котором в воскресенье произошел инцидент с нападением хищников.
Ранее стало известно о состоянии Зубкова. Ветеринар сафари-парка «Тайган» Василий Писковой рассказал о переводе его руководителя в симферопольскую больницу имени Семашко.
Тем временем главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко отметил, что операция длилась три часа. В своем комментарии журналистам он отметил, что хищник порвал Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. Состояние пациента удалось стабилизировать. Давать какие-либо прогнозы пока рано, подчеркнул врач.