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01:31, 23 июня 2025Из жизни

Врач рассказал об операции выжившему директору сафари-парка «Тайган»

Хирург Дорошенко: операция директору парка «Тайган» Зубкову длилась три часа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко рассказал, что операция пострадавшему при нападении львов директору сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову длилась три часа. Об этом пишет Mash.

Как уточнил врач, хищник порвал Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Медикам удалось стабилизировать состояние главы «Тайгана». Какие-либо прогнозы сейчас давать рано, добавил Дорошенко.

Инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления животных. Сообщалось, что Зубков потерял много крови и находится в тяжелом состоянии. Позднее в Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлен момент нападения хищников.

По словам ветеринара сафари-парка Василия Пискового, пострадавшего переведут в симферопольскую больницу имени Семашко. Пока этого сделать не удалось, поскольку специалисты решили не рисковать из-за крайне тяжелого состояния пациента. С пациентом находятся родные.

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